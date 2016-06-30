Жительница Омска умерла, чтобы не платить за ипотеку

Омичку приговорили к 2 годам 6 месяцам колонии за оформления свидетельства о своей смерти, чтобы не платить за ипотеку. Подлог позволил получить страховку.
Приговор по уголовному делу вынес Кировский районный суд города Омска. На скамье подсудимых находились двое: неработающая Мария Рассохина и ее родной брат Александр Никитин. Оба признаны виновными в мошенничестве в сфере страхования.
Суд установил следующее: в августе 2009 года Рассохина заключила с ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» договор, застраховав свою квартиру в Омске, которая была приобретена с использованием ипотечных средств в сумме 600 тысяч рублей.
По условиям договора с компанией, в случае смерти Марии «Страховое общество «Сургутнефтегаз» выплачивает премию в сумме, превышающей на 10% остаток задолженности по ипотечному договору.
Далее, в 2010 году, Рассохина выходит замуж и становится Гребенщиковой. В 2011 году она, используя документы со своей прежней фамилией, оформляет завещание на брата, Александра Никитина. Он становится наследником «ипотечной» квартиры.
После этого, в ноябре-декабре того же года, Рассохина «умирает» - изготавливает подложное медицинское свидетельство о своей смерти и получает свидетельство о смерти.
Затем необходимые документы предоставляются в страховую компанию, где, на основании подложных документов фиксируется страховой случай, и банку перечисляется страховая выплата в сумме более 522 тыс. руб. в счет оплаты ипотечного кредита. Брат «умершей» получает оставшуюся часть страховки в сумме свыше 43 тыс. руб.
Таким образом, путем обмана у ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» было похищено свыше 566 тыс. руб.
После начала предварительного расследования Рассохина с конца 2012 года скрывалась на Украине и в Греции. Был объявлен розыск. Нашли «умершую» только в 2015 году.
Вину в преступлении соучастники признали, выплатив добровольно 100 тысяч рублей. Суд отправил Марию Рассохину в колонию на 2 года 6 месяцев. Александру Никитину назначен срок 1 год 6 месяцев, но он был освобожден в зале суда по амнистии.
Кроме того, оба должны выплатить ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» чуть менее 500 тыс. руб. в качестве возмещения причиненного материального ущерба.
По материалам пресс-службы Прокуратуры Омской Области
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