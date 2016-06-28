Новый зоопарк в Омске открывается на территории Птичьей гавани

Природный парк «Птичья гавань» располагает развитой инфраструктурой для наблюдения и ухода за животными. Помимо учебных классов в административном здании учреждения имеется реабилитационный корпус, оснащенный десятью открытыми вольерами и теплыми помещениями для содержания животных. В разное время здесь восстанавливалось несколько ослабленных и раненых птиц, в том числе дикие утята, длиннохвостая неясыть, серая куропатка, чайка-хохотунья. Все птицы уже выздоровели и были отпущены на свободу.
Вольеры не пустуют и сейчас. Сотрудники Большереченского зоопарка подарили омичам парочку кудрявых кур, кроликов, морских свинок, черепаху и камерунского козла, которых разместили в Птичьей гавани на площадке для содержания домашних животных.
С 1 июля этот мини-зоопарк будет открыт для посещения. Любой желающий может потрогать зверей, взять их на руки и даже покормить. Параллельно планируется обустроить площадку для контактного зоопарка. Один из спонсоров подарил круглый лес для сооружения сказочных домиков для животных.
Птичья гавань постепенно обживается. Помогают студенты-биологи на практике, которые расчистили кормовую площадку от камней, косят траву, ворошат сено, присматривают за животными, приносят им «гостинцы» из дома. Природный парк принимает необходимый для животных провиант – овощи, зерно, комбикорма. Планируется получить потомство от кудрявых кур, в реабилитационном корпусе имеется инкубатор.
Помимо расширения популяции обитателей фауны сотрудники парка восстанавливают местную флору. «В помощь приглашены ученые, которые проведут инвентаризацию растений, определят оптимальное место посадок с учетом особенности грунта, создадут условия формирования правильной кормовой базы для водоплавающих, околоводных и лесных птиц», - сообщила руководитель отдела по научной работе парка Ирина Швидко.
Специалисты «Птичьей гавани» мечтают, чтобы природный парк, подаренный омичам к 300-летию города, стал любимым местом для познавательного отдыха и наблюдения за животными. Они призывают единомышленников оказать поддержку для развития уникального уголка живой природы в центре мегаполиса. Такого «заповедника» больше не найти ни в одном «миллионном» городе.