Новый зоопарк в Омске открывается на территории Птичьей гавани

Природный парк «Птичья гавань» располагает развитой инфраструктурой для наблюдения и ухода за животными. Помимо учебных классов в административном здании учреждения имеется реабилитационный корпус, оснащенный десятью открытыми вольерами и теплыми помещениями для содержания животных. В разное время здесь восстанавливалось несколько ослабленных и раненых птиц, в том числе дикие утята, длиннохвостая неясыть, серая куропатка, чайка-хохотунья. Все птицы уже выздоровели и были отпущены на свободу.