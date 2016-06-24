Шквалистый ветер, град: грозовой фронт приближается к Омску





Если гроза застала вас на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных щитов. А уходя из дома, не забудьте закрыть окна и балконные двери и выключить электроприборы. Надеемся, что в эти выходные Омск не превратится снова в сибирскую Венецию.

