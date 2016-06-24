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Шквалистый ветер, град: грозовой фронт приближается к Омску

24 июня 2016, 19:09
Атмосферная неустойчивость.

В ближайшие дни в Омске будет держаться жаркая погода: метеорологи обещают 30-градусную температуру на все выходные. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», с 25 июня по 1 июля в регионе будет атмосферная неустойчивость.

Из-за прохождения циклонов ожидаются дожди, от небольших до сильных, грозы, возможно шквалистое усиление ветра, в отдельных районах – град. Понижение температуры воздуха начнется в начале недели с западных районов и в дальнейшем распространится на всю территорию области.

В субботу, 25 июня, в большинстве районов области ожидается дождь разной интенсивности, гроза, днем возможен град. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 13-18 м/с. Температура ночью +13 … + 18, днем +25…+30.

26 июня, в воскресенье также ожидается гроза, возможен град и шквалистые порывы ветра до20 м/с. Температура ночью +14 …+ 19, днем +25…+30, по западу ожидается похолодание до +20.

Судя по сюрпризам, которые последнее время преподносит погода, к таким прогнозам метеорологов стоит прислушаться повнимательней.

Напомним, 17 июня в Омске прошел сильнейший град. Выпала половина месячной нормы осадков. В одной части города бушевала гроза, в другой – светило солнце. Всё началось с обычного дождя, который перешел в сильный ливень. Град шел почти 20 минут, отдельные градины достигали 5 мм в диаметре. Видимость на дорогах во время непогоды резко ухудшилась.



Если гроза застала вас на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных щитов. А уходя из дома, не забудьте закрыть окна и балконные двери и выключить электроприборы. Надеемся, что в эти выходные Омск не превратится снова в сибирскую Венецию.

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