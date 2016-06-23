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Змея обнаружена на детской площадке в Омске – эвакуация

23 июня 2016, 15:12
Происшествие на Левобережье.

Информация об экстраординарной находке на детской площадке в Кировском округе Омска поступила в дежурную часть полиции накануне 22 июня вечером.

Пресмыкающееся обнаружил один из местных жителей во дворе дома по ул. Степанца и сразу позвонил в полицию. На место происшествия направился экипаж патрульно-постовой службы и спасатели.

Прибывшие на детскую площадку сотрудники полиции эвакуировали жителей на безопасное расстояние и приступили к осмотру территории. Змею нашли в автомобильной покрышке.

Чтобы понять, насколько опасна найденная змея, сотрудники полиции обратились к герпетологу. Приглашенный специалист опознал пресмыкающееся как «ужа обыкновенного» - неопасную и неядовитую змею. Уж пойман и «водворен» в террариум.

По факту появления ужа на детской площадке ведется проверка. По одной из версий, во двор змея могла приползти сама: неподалеку есть болотистая местность, а в дождливую погоду ужи уползают далеко от водоемов.


По материалам пресс-службы УМВД по Омской области
Фото: иллюстрация

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