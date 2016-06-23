Змея обнаружена на детской площадке в Омске – эвакуация

Информация об экстраординарной находке на детской площадке в Кировском округе Омска поступила в дежурную часть полиции накануне 22 июня вечером.
Пресмыкающееся обнаружил один из местных жителей во дворе дома по ул. Степанца и сразу позвонил в полицию. На место происшествия направился экипаж патрульно-постовой службы и спасатели.
Прибывшие на детскую площадку сотрудники полиции эвакуировали жителей на безопасное расстояние и приступили к осмотру территории. Змею нашли в автомобильной покрышке.
Чтобы понять, насколько опасна найденная змея, сотрудники полиции обратились к герпетологу. Приглашенный специалист опознал пресмыкающееся как «ужа обыкновенного» - неопасную и неядовитую змею. Уж пойман и «водворен» в террариум.
По факту появления ужа на детской площадке ведется проверка. По одной из версий, во двор змея могла приползти сама: неподалеку есть болотистая местность, а в дождливую погоду ужи уползают далеко от водоемов.
По материалам пресс-службы УМВД по Омской области
Фото: иллюстрация