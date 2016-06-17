Ремонт дорог в Омске: 4 улицы готовы, проспект Мира сдан визуально

Кроме того, проверялось качество укладки нового асфальтобетона на ул. 2-я Солнечная (подрядчик – «СтройТраст»). По заключению инспектора УДХ Александра Тарана, организация дорожного движения в зоне ремонта не отвечает установленным требованиям. Не соблюдено временное ограничение по возобновлению движения транспорта не ранее чем через 6 часов после укладки дорожного полотна. Не выполнены требования по обязательной очистке от пыли и грязи второй полосы дороги при ремонте первой, чтобы не загрязнять свежее покрытие.