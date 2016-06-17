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Ремонт дорог в Омске: 4 улицы готовы, проспект Мира сдан визуально

17 июня 2016, 09:25
Качество асфальтового покрытия проверят в лаборатории.

Специалисты регионального Минстроя и Управления дорожного хозяйства (УДХ) Омской области инспектируют качество выполнения работ на всех этапах ремонта городских магистралей. На сегодняшний день завершено четыре объекта (без нанесения дорожной разметки): Площадь Победы, Соборная площадь, улица Интернациональная, участок улицы Ленина. Визуально работы выполнены в рамках требований, уклоны соответствуют нормам. Накануне здесь были проведены контрольные «вырубки» дорожного полотна. Образцы асфальтобетонного покрытия направлены на экспертизу в специализированную лабораторию УДХ, результаты станут известны 19 июля.

Визуальная проверка качества дорожных работ по улице Мира нарушений не выявила: уклоны и ровность трассы соответствуют требованиям. Окончательное заключение о качестве выполненных работ будет дано по результатам испытаний проб дорожного покрытия. На Красноярском тракте укладывается выравнивающий слой, качество смеси также проверят в лаборатории.

Кроме того, проверялось качество укладки нового асфальтобетона на ул. 2-я Солнечная (подрядчик – «СтройТраст»). По заключению инспектора УДХ Александра Тарана, организация дорожного движения в зоне ремонта не отвечает установленным требованиям. Не соблюдено временное ограничение по возобновлению движения транспорта не ранее чем через 6 часов после укладки дорожного полотна. Не выполнены требования по обязательной очистке от пыли и грязи второй полосы дороги при ремонте первой, чтобы не загрязнять свежее покрытие.

По поручению губернатора Виктора Назарова функции контроля за качеством ремонта дорог в Омске возложены на региональный Минстрой. Проверки проводятся регулярно в соответствии с графиком ремонтных работ. При выявлении недостатков подрядчик обязан за свой счет устранить замечания. В соответствии с условиями контрактов, подрядчик дает гарантию на эксплуатацию дорожных объектов в течение четырех лет и обязан устранять недостатки, выявленные при эксплуатации в течение этого срока. Объекты принимаются организацией, осуществляющей строительный надзор.


Источник: omskportal.ru

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