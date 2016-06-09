Опрокидывание машины под Омском: пострадавшие, розыск водителя

Сегодня, 9 июня, в полвторого ночи в дежурную часть ГИБДД поступило сообщении о дорожно-транспортном происшествии в Кормиловском районе. Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля ВАЗ-21043, гражданин 1971 года рождения, двигался по дороге Сыропятское – Кормиловка – Калачинск. В районе 48 километра он не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта.