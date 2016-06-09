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Опрокидывание машины под Омском: пострадавшие, розыск водителя

9 июня 2016, 13:05
В салоне находились 4 пассажира.

Омская полиция разыскивает водителя, сбежавшего с места аварии, в которой пострадали 4 человека, включая двух несовершеннолетних детей. Личность нарушителя уже установлена.

Сегодня, 9 июня, в полвторого ночи в дежурную часть ГИБДД поступило сообщении о дорожно-транспортном происшествии в Кормиловском районе. Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля ВАЗ-21043, гражданин 1971 года рождения, двигался по дороге Сыропятское – Кормиловка – Калачинск. В районе 48 километра он не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта.

В результате ДТП пострадали 4 пассажира – мальчик 2014 года рождения, девочка 2013 года рождения и женщина 1974 года рождения отпущены после осмотра медиками, девушку 1996 года рождения госпитализировали. После аварии водитель скрылся с места. Правоохранители уже установили его личность и место жительства. В данный момент принимаются меры по задержанию.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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