В Омске грузовик снес половину остановки – водителю стало плохо

В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru пояснили, что в полицию о происшествии в районе улицы 3-й Молодежной сообщили в 07:55. По предварительной информации, водитель грузовой газели мог совершить наезд на препятствие из-за неудовлетворительного состояния здоровья. Пострадавших в аварии нет. В данный момент выясняются обстоятельства и причины ДТП.