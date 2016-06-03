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В Омске грузовик снес половину остановки – водителю стало плохо

3 июня 2016, 13:09
Выясняются причины ДТП.

В социальной сети «ВКонтакте» омичи сообщают о дорожно-транспортном происшествии на Окружной дороге – грузовой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта.

В сообществе «Омск ВК» пользователь опубликовал фотографии с места аварии с комментарием о том, что ДТП случилось на Окружной дороге примерно в восьмом часу утра сегодня, 3 июня.

В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru пояснили, что в полицию о происшествии в районе улицы 3-й Молодежной сообщили в 07:55. По предварительной информации, водитель грузовой газели мог совершить наезд на препятствие из-за неудовлетворительного состояния здоровья. Пострадавших в аварии нет. В данный момент выясняются обстоятельства и причины ДТП.



Фото: vk.com/omsk_vk

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