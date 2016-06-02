Иртыш топит Большереченский зоопарк в Омской области – эвакуация

Больше всего не повезло диким кабанам. Работники зоопарка временно переселили их в другие клетки. Потесниться пришлось и птицам. Для них соорудили высокие помосты в сухом месте. Есть и такие звери, которые приходу воды только рады, например, бурые медведи. В жаркую погоду они подходили к воде и купались, передает «12 канал» .