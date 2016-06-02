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Иртыш топит Большереченский зоопарк в Омской области – эвакуация

2 июня 2016, 19:05
Вода добралась до вольеров.

В Омской области подтопило Большереченский зоопарк. В воде оказались сразу несколько вольеров из-за весеннего половодья. Руководство зоопарка немедленно приняло меры по частичной эвакуации подопечных.

Больше всего не повезло диким кабанам. Работники зоопарка временно переселили их в другие клетки. Потесниться пришлось и птицам. Для них соорудили высокие помосты в сухом месте. Есть и такие звери, которые приходу воды только рады, например, бурые медведи. В жаркую погоду они подходили к воде и купались, передает «12 канал».

Напомним, Большереченский район начало подтапливать в мае. Ситуацию под контролем держат сотрудники МЧС. Зоопарк продолжает работу в обычном режиме.


Фото: www.bolzoo.ru

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