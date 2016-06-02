Иртыш топит Большереченский зоопарк в Омской области – эвакуация

В Омской области подтопило Большереченский зоопарк. В воде оказались сразу несколько вольеров из-за весеннего половодья. Руководство зоопарка немедленно приняло меры по частичной эвакуации подопечных.
Больше всего не повезло диким кабанам. Работники зоопарка временно переселили их в другие клетки. Потесниться пришлось и птицам. Для них соорудили высокие помосты в сухом месте. Есть и такие звери, которые приходу воды только рады, например, бурые медведи. В жаркую погоду они подходили к воде и купались, передает
Напомним, Большереченский район начало подтапливать в мае. Ситуацию под контролем держат сотрудники МЧС. Зоопарк продолжает работу в обычном режиме.
Фото: www.bolzoo.ru