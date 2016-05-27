Омск оказался древнее на 2 тысячи лет – что нашли под крепостью

Реконструкция Омской крепости дает первые положительные результаты. Археологи обнаружили фрагменты человеческих останков, предположительно датируемых бронзовым веком. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Омской области.
Археологическая находка сделана 26 мая в ходе земляных работ на территории Омской крепости. Ведется подготовка к изъятию грунта. Далее будет проведена идентификация останков для точного определения возраста находки.
Начальник Управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия омского Минкульта О.В. Плющаков отметил, что работы на территории крепости ведутся в полном соответствии с федеральными законами. За действиями строителей наблюдают специалисты-археологи. При необходимости работы могут остановить в любой момент.
Это не первая находка на территории Омской крепости. В 2014 году под Обозным сараем также был
Новая находка может быть частью погребения, большая часть которого находится неподалеку. Останки найдены поврежденными. По-видимому, это произошло много лет назад при проведении строительных работ.
Кандидат исторических наук, научный сотрудник Омского филиала Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН М.А. Корусенко считает, что найденные фрагменты погребения, возможно, датируются бронзовым веком. Крепость появилась не на пустом месте. До прихода Ивана Бухгольца на месте Омска люди жили многие тысячи лет.
Ученые-археологи будут стараться, чтобы их исследования не сказались на сроках реконструкции Омской крепости.
Фото в тексте: sibmincult.ru