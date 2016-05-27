Город55
ГлавноеВсе новости

Омск оказался древнее на 2 тысячи лет – что нашли под крепостью

27 мая 2016, 08:19
Древние артефакты.

Реконструкция Омской крепости дает первые положительные результаты. Археологи обнаружили фрагменты человеческих останков, предположительно датируемых бронзовым веком. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Омской области.

Археологическая находка сделана 26 мая в ходе земляных работ на территории Омской крепости. Ведется подготовка к изъятию грунта. Далее будет проведена идентификация останков для точного определения возраста находки.

Начальник Управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия омского Минкульта О.В. Плющаков отметил, что работы на территории крепости ведутся в полном соответствии с федеральными законами. За действиями строителей наблюдают специалисты-археологи. При необходимости работы могут остановить в любой момент.

Это не первая находка на территории Омской крепости. В 2014 году под Обозным сараем также был найден древний могильник.


На улице Музейной в 2015 году найдены три древних захоронения разной степени сохранности.


Новая находка может быть частью погребения, большая часть которого находится неподалеку. Останки найдены поврежденными. По-видимому, это произошло много лет назад при проведении строительных работ.

Кандидат исторических наук, научный сотрудник Омского филиала Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН М.А. Корусенко считает, что найденные фрагменты погребения, возможно, датируются бронзовым веком. Крепость появилась не на пустом месте. До прихода Ивана Бухгольца на месте Омска люди жили многие тысячи лет.

Ученые-археологи будут стараться, чтобы их исследования не сказались на сроках реконструкции Омской крепости.


Фото в тексте: sibmincult.ru

#Новости#Туризм#Недвижимость#События#Наука#Культура
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31