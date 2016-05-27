Омск оказался древнее на 2 тысячи лет – что нашли под крепостью

Начальник Управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия омского Минкульта О.В. Плющаков отметил, что работы на территории крепости ведутся в полном соответствии с федеральными законами. За действиями строителей наблюдают специалисты-археологи. При необходимости работы могут остановить в любой момент.