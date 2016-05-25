Жесткое ДТП под Омском: машина рухнула в кювет, погибла женщина

Накануне в дежурную часть полиции по Называевскому району сообщили о дорожно-транспортном происшествии. На место аварии направили следственно-оперативную группу.
По предварительным данным, водитель ВАЗа-21099, мужчина 1968 года рождения, двигался в городе Называевске по улице 2-й Рабочей в сторону улицы Ленина. Гражданин не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате аварии пассажирку автомобиля, женщину 1967 года рождения, доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм. Сотрудники полиции установили, что водитель управлял машиной в состоянии опьянения. В отношении него возбудили административное делопроизводство по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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