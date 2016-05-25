Жесткое ДТП под Омском: машина рухнула в кювет, погибла женщина

В результате аварии пассажирку автомобиля, женщину 1967 года рождения, доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм. Сотрудники полиции установили, что водитель управлял машиной в состоянии опьянения. В отношении него возбудили административное делопроизводство по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.