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Жесткое ДТП под Омском: машина рухнула в кювет, погибла женщина

25 мая 2016, 11:09
Водителю грозит уголовное наказание.

Накануне в дежурную часть полиции по Называевскому району сообщили о дорожно-транспортном происшествии. На место аварии направили следственно-оперативную группу.

По предварительным данным, водитель ВАЗа-21099, мужчина 1968 года рождения, двигался в городе Называевске по улице 2-й Рабочей в сторону улицы Ленина. Гражданин не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате аварии пассажирку автомобиля, женщину 1967 года рождения, доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм. Сотрудники полиции установили, что водитель управлял машиной в состоянии опьянения. В отношении него возбудили административное делопроизводство по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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