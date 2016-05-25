Под Омском 6-летний ребенок чуть не пустил поезд под откос

В пресс-службе УТ МВД России по СФО порталу Gorod55.ru пояснили, что мальчик накладывал на рельсы небольшие камушки, поэтому к сходу поезда это бы не привело, просто пришлось бы остановиться и очистить участок. Однако, если бы рельсы были засыпаны основательно, то это могло бы пустить состав под откос. В ведомстве также подчеркнули, что самое главное то, что ребенок не пострадал.