Под Омском 6-летний ребенок чуть не пустил поезд под откос

В Омской области на перегоне у станции Московка-Сыропятское начальник караула ведомственной охраны заметил мальчика, который накладывал на железнодорожные рельсы посторонние предметы. Оказалось, ребенок, хотел посмотреть, как прыгают поезда.
В рамках акции «Дети и транспорт» на железной дороге был обнаружен несовершеннолетний нарушитель. Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних транспортной полиции, прибывшие на место, установили, что мальчик шести лет приехал на дачу вместе с мамой и братом. На участке ему стало скучно, и он отпросился погулять. Так, ребенок отправился к железной дороге, чтобы посмотреть «…как будут прыгать проходящие поезда», если положить на рельсах камни.
По словам начальника ОДН, перед тем как отпустить сына на прогулку, мать предупредила его об опасности железнодорожных путей и запретила туда ходить, однако ребенок не послушался. С родителями провели профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения, а ребенку объяснили, к чему приводят игры на железной дороге.
В пресс-службе УТ МВД России по СФО порталу Gorod55.ru пояснили, что мальчик накладывал на рельсы небольшие камушки, поэтому к сходу поезда это бы не привело, просто пришлось бы остановиться и очистить участок. Однако, если бы рельсы были засыпаны основательно, то это могло бы пустить состав под откос. В ведомстве также подчеркнули, что самое главное то, что ребенок не пострадал.
По материалам пресс-службы УТ МВД России по СФО
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