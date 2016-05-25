Лобовое ДТП у Омска, водитель погиб на месте, машина уничтожена

В дежурную часть полиции информация об аварии поступила накануне. Прибывшие сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 39-летний водитель иномарки Honda Stepwgn, двигаясь по трассе Челябинск–Новосибирск в сторону Челябинска, выехал на встречную полосу в районе 803 километра, где врезался в грузовик MAN.