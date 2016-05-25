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Лобовое ДТП у Омска, водитель погиб на месте, машина уничтожена

25 мая 2016, 16:51
Минивэн въехал в фуру.

В Азовскойм районе проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и фуры. В результате случившегося погиб один из водителей.

В дежурную часть полиции информация об аварии поступила накануне. Прибывшие сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 39-летний водитель иномарки Honda Stepwgn, двигаясь по трассе Челябинск–Новосибирск в сторону Челябинска, выехал на встречную полосу в районе 803 километра, где врезался в грузовик MAN.

Водитель легковой машины, гражданин Кыргызской Республики, скончался на месте от полученных травм. Водителя большегруза, 38-летнего жителя Владимирской области, доставили в больницу.

По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фотографии предоставлены отделением пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Омской области



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