Омич выиграл «Ауди» через смс, но пришлось заплатить 4000 за документы

Правоохранительные органы расследуют уголовное дело, связанное с мошенническими действиями.
В дежурную часть полиции 18 февраля обратился 40-летний житель Омска. У него похитили денежные средства в сумме 4-х тысяч рублей.
Дознаватели установили, что на сотовый телефон потерпевшего пришло смс-сообщение о том, что его номер участвовал в розыгрыше автомашины «Ауди». В смс были указан телефон «организаторов», позвонив на который омич узнал, что получать приз надо в Москве.
Возможности ехать в столицу у мужчины не было и «организаторы» предложили ему денежную компенсацию за приз, для получения которой на определенный счет необходимо «закинуть» 4000 рублей. Это, якобы, требуется для оформления документов.
Уточнив все детали, потерпевший перевел деньги на указанный неизвестными счет. И только после этого понял, что «реквизиты» сильно напоминают номер мобильного телефона. Попытавшись после перезвонить мошенникам, мужчина ответа так и не дождался. И обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
Правоохранители предупреждают: если вы попали в подобную ситуацию, прежде задайте себе вопрос, откуда «организаторы розыгрыша» знают номер вашего телефона и контактные данные. Если у вас нет на это ответа, то лучше сообщение, поступившее от неизвестных, проигнорировать.
Если вы всё же решили рискнуть и перезвонить «организаторам», то узнайте как можно больше подробностей о правилах проведения розыгрыша или акции. Даже если они знают ваше имя, это не является гарантией их порядочности.
Любая просьба со стороны неизвестных о переводе денежных средств должна вас насторожить. Выигрыш в лотерею облагается налогом, но выплата этого налога осуществляется иным способом, не через «электронные кошельки» частных лиц или организаций.
И еще – чтобы что-то выиграть, необходимо принимать участие в розыгрыше. Если ваш номер стал «счастливым» иным способом, то, как правило, это лишь уловка мошенников для привлечения вашего внимания.
По материалам пресс-службы УМВД России по г. Омску
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