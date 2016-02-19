Лобовое ДТП под Омском: погибла девушка, водитель сбежал

Под Омском произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Один из участников движения выехал на встречную полосу. Результат: погибла девушка, еще двух человек доставили в больницу. Сам водитель с места ДТП сбежал.
Сегодня, 19 февраля, примерно 03:25 в дежурную часть ГИБДД сообщили об автоаварии в Омском районе. На место выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Предварительно установлено, что водитель ВАЗа-2109, двигаясь по дороге Омск-Красноярка, выехал на встречку в районе 49 километра и врезался в иномарку Renault Logan под управлением мужчины 1976 года рождения.
В результате ДТП пассажирка «девятки», девушка 1989 года рождения, скончалась на месте от полученных травм. Водителя «Рено» и пассажирку ВАЗа, девушку 1986 года рождения, госпитализировали. Другой пассажир отечественного автомобиля, мужчина 1989 года рождения, отпущен после осмотра медиками.
После столкновения водитель ВАЗа бросил машину и скрылся. Полицейские установили его личность в ходе розыска. Им оказался житель села Красноярка. Гражданин отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, что является административным правонарушением. Мужчину также привлекут к ответственности за оставление места происшествия. Окончательно обстоятельства и причины аварии установят в ходе проверки.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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