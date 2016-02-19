Лобовое ДТП под Омском: погибла девушка, водитель сбежал

Сегодня, 19 февраля, примерно 03:25 в дежурную часть ГИБДД сообщили об автоаварии в Омском районе. На место выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Предварительно установлено, что водитель ВАЗа-2109, двигаясь по дороге Омск-Красноярка, выехал на встречку в районе 49 километра и врезался в иномарку Renault Logan под управлением мужчины 1976 года рождения.