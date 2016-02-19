Билеты на игры Авангарда в плей-офф резко подскочили в цене

В Омске уже стартовала продажа билетов на первые две игры «Авангарда» в плей-офф против нижнекамского «Нефтехимика», с которым «ястребы» поспорят за выход в ½ Восточной конференции.
Первые матчи на «Арене Омск» состоятся 22 и 24 февраля, после чего обе дружины продолжат выяснять отношения в Нижнекамске 26 и 28 числа. В случае необходимости дополнительные матчи в рамках серии до четырех побед пройдут 1, 3 и 5 марта.
Билеты на матч «Авангарда» и «Нефтехимика» можно приобрести как в кассах «Арены Омск», так и на официальном сайте клуба.
Коммерческий директор омского «Авангарда» Елена Ячменева отмечает, что были предприняты усилия, чтобы сделать стоимость билетов максимально доступной для любителей хоккея. На матчи серии плей-офф можно будет попасть за 200 рублей.
На каждую из игр будет выпускаться по шесть тысяч билетов ценой от 200 до 500 рублей. На каждой игре болельщиков «ястребов» будут ждать предматчевые шоу, розыгрыши призов и различные конкурсы.
Тем не менее, стоит отметить увеличение стоимости билетов, которая в некоторых секторах стала четырехзначной. В регулярном чемпионате цена самого дорогого билета составляла 900 рублей, в плей-офф – 1 100.
Фото: hawk.ru