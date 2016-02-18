Паводок в Омске: затопление мостов и подземных переходов

Комплекс мероприятий проводится и в подземных пешеходных переходах. Уже проведена ревизия насосного оборудования, везде, где необходимо, установлены насосные станции. В случаях сбоев их работы сигналы будут поступать на мобильные устройства обслуживающего персонала. Наиболее подвержены подтоплению три перехода: у остановок «Торговый центр», «Кинотеатр «Маяковский» и «Железнодорожный вокзал». В ближайшее время предстоят работы по очистке 49 дождеприемных колодцев. Эти мероприятия будут продолжаться до окончания паводка.