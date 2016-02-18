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Паводок в Омске: затопление мостов и подземных переходов

18 февраля 2016, 17:12
Весна приближается.

Городские службы подготавливают мосты, путепроводы и подземные пешеходные переходы к предстоящему весеннему паводку, чтобы во время таяния снега их не подтопило.

В определенные сроки специалисты очистят от снега и наледи проезжую часть, тротуары и лестничные спуски мостов. Также постоянно выполняются работы по подготовке водоотводных устройств мостового сооружения. В данный момент очищаются водоотводные устройства на Фрунзенском и Октябрьском мостах, сообщила пресс-служба мэрии Омска.

Комплекс мероприятий проводится и в подземных пешеходных переходах. Уже проведена ревизия насосного оборудования, везде, где необходимо, установлены насосные станции. В случаях сбоев их работы сигналы будут поступать на мобильные устройства обслуживающего персонала. Наиболее подвержены подтоплению три перехода: у остановок «Торговый центр», «Кинотеатр «Маяковский» и «Железнодорожный вокзал». В ближайшее время предстоят работы по очистке 49 дождеприемных колодцев. Эти мероприятия будут продолжаться до окончания паводка.

На обслуживании бюджетного учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» находятся 6 мостов, 11 путепроводов, 1 пешеходный мост, 20 подземных пешеходных переходов и 2 надземных пешеходных перехода.

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