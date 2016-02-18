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Британская компания отсудила у омички десятки тысяч за продажу игрушек

18 февраля 2016, 14:51
Известный бренд.

Жительнице Омска придется заплатить зарубежной компании 50 тысяч рублей за продажу мягких игрушек без разрешения на использование всемирно известного бренда.

Арбитражный суд удовлетворил иск британской компании к предпринимателю Светлане Л. Сarte blanche greetings limited потребовала взыскать с омички 50 тысяч рублей за нарушение авторских прав на мишку «Тедди», говорится на сайте omsk.arbitr.ru.

Летом 2015 года истец приобрел в магазине мягкую игрушку за 400 рублей, на лапе у которого была вышита надпись Me to You. Разрешение на использование исключительных прав предпринимательнице не выдавалось. По решению суда Светлана Л. обязана выплатить 10 тысяч рублей компенсации за нарушение авторских прав и 40 тысяч рублей – за нарушение исключительного права на товарный знак. Вдобавок ей придется вернуть 420 рублей, потраченные истцом на покупку товара. Решение еще может быть обжаловано, поскольку вступает в силу 20 февраля.


Фото: иллюстрация

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