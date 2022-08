Британская компания отсудила у омички десятки тысяч за продажу игрушек

Летом 2015 года истец приобрел в магазине мягкую игрушку за 400 рублей, на лапе у которого была вышита надпись Me to You. Разрешение на использование исключительных прав предпринимательнице не выдавалось. По решению суда Светлана Л. обязана выплатить 10 тысяч рублей компенсации за нарушение авторских прав и 40 тысяч рублей – за нарушение исключительного права на товарный знак. Вдобавок ей придется вернуть 420 рублей, потраченные истцом на покупку товара. Решение еще может быть обжаловано, поскольку вступает в силу 20 февраля.