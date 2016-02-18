14-летняя омичка принесла России золотую олимпийскую медаль

Воспитанница омской школы фигурного катания Полина Цурская стала чемпионкой Юношеских Олимпийских игр. Девушка принесла России третью золотую медаль с начала соревнований.
В норвежском Лиллехамере все еще продолжаются II Зимние юношеские Олимпийские игры. В них принимают участие свыше тысячи спортсменов из 71 страны мира. В составе сборной России выступают омичи – Полина Цурская и шорт-трекист Павел Ситников, передает sportom.ru.
Юная спортсменка откатала произвольную программу без ошибок, набрав 186,04 балла. Золотая медаль фигуристки стала третьей для России за первые дни юношеских Олимпийских игр-2016. На данный момент наша сборная занимает четвертое место в неофициальном командном зачете, завоевав в общей сложности три золотые, пять серебряных и шесть бронзовых медалей.
В Норвегии Россия выступает в 15-ти видах спорта, включая хоккей, конькобежный спорт, фигурное катание, биатлон, бобслей, фристайл. Игры в завершатся 21 февраля.