14-летняя омичка принесла России золотую олимпийскую медаль

Юная спортсменка откатала произвольную программу без ошибок, набрав 186,04 балла. Золотая медаль фигуристки стала третьей для России за первые дни юношеских Олимпийских игр-2016. На данный момент наша сборная занимает четвертое место в неофициальном командном зачете, завоевав в общей сложности три золотые, пять серебряных и шесть бронзовых медалей.