Сильнейшие кикбоксеры соберутся в Омске

Открытый турнир «Кубок губернатора Омской области по кикбоксингу» соберет в городе на Иртыше более 300 сильнейших бойцов из 10-ти регионов России.



Турнир состоится на базе Омского велотрека (ул. Вавилова, 45) и будет длиться два дня — 20 и 21 февраля. Торжественное открытие запланировано на 13:00 в субботу 20 февраля. Однако поединки стартуют уже в 10 утра (в оба дня турнира).