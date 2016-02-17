Сильнейшие кикбоксеры соберутся в Омске

Открытый турнир «Кубок губернатора Омской области по кикбоксингу» соберет в городе на Иртыше более 300 сильнейших бойцов из 10-ти регионов России.
Турнир состоится на базе Омского велотрека (ул. Вавилова, 45) и будет длиться два дня — 20 и 21 февраля. Торжественное открытие запланировано на 13:00 в субботу 20 февраля. Однако поединки стартуют уже в 10 утра (в оба дня турнира).
Спортсмены будут оспаривать награды в пяти разделах кикбоксинга: лайт-контакт, поинт-файтинг, фулл-контакт, фулл-контакт с лоу-кик и К-1.
Болельщики смогут своими глазами понаблюдать за мастерством лучших омских бойцов, в том числе, чемпионов мира Кайрата Нурмаганбетова и Филиппа Салугина. Напомним, что омские спортсмены стали сильнейшими в мире в ноябре 2015 года.
Воспитанник тренера Александра Дмитриенко Филипп Салугин стал обладателем чемпионского пояса в разделе «Лайт-контакт» (весовая категория «+94 кг»). Кайрат Нурмаганбетов, который тренируется под руководством своего отца, заслуженного тренера России Амерхана Нурмаганбетова не оставил шансов соперникам в разделе «Фулл-контакт» (в весовой категории 81 кг). Кроме того, омича признали лучшим бойцом турнира, в котором принимали участие более 800 лучших спортсменов планеты.
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