На Маркса в Омске сбит пешеход – переходил дорогу на красный

Накануне, примерно в 22:45в дежурную часть ГИБДД сообщили о ДТП, на место выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Предварительно установлено, что 19-летний водитель ВАЗа-21124 без признаков алкогольного опьянения, двигаясь по улице Масленникова в направлении улицы Пушкина в районе пересечения с проспектом К. Маркса, сбил гражданина, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.