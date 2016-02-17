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На Маркса в Омске сбит пешеход – переходил дорогу на красный

17 февраля 2016, 11:32
ДТП на перекрестке.

В Центральном округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Молодой парень переходил дорогу на красный свет.

Накануне, примерно в 22:45в дежурную часть ГИБДД сообщили о ДТП, на место выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Предварительно установлено, что 19-летний водитель ВАЗа-21124 без признаков алкогольного опьянения, двигаясь по улице Масленникова в направлении улицы Пушкина в районе пересечения с проспектом К. Маркса, сбил гражданина, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате автоаварии молодого человека 1995 года рождения госпитализировали. Окончательно обстоятельства и причины происшествия установят в ходе проверки.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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