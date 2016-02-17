Двести бойцов по армейскому рукопашному бою соберутся в Омске

В 2016 году традиционные соревнования по армейскому рукопашному бою отметят свое десятилетие.
На этот раз юбилейный турнир должен собрать в спортивном зале Омского кадетского военного корпуса (ул. Ленина, 26) порядка двухсот бойцов в возрасте от 14-ти до 17-ти лет. До начала соревнований ребята обязательно почтут память омичей, погибших при исполнении служебного долга минутой молчания, а родители ушедших героев, станут почетными гостями турнира.
Церемония открытия турнира запланирована на 14:00 в воскресенье 21 февраля. В этот же день зрителей ждут финальные схватки. Однако в оба турнирных дня (20-21 февраля) поединки будут идти, начиная с 10:00.
Участниками Открытого первенства Омской области и Омского гарнизона по армейскому рукопашному бою (АРБ) станут воспитанники спортивных школ и клубов, в которых культивируется данный вид единоборств, несколько курсантов Кадетского корпуса, а также гости из Новосибирска и Тюмени.
Бои пройдут по системе «до двух поражений». В то же время, для окончательной победы в самых массовых весах, участникам придется выиграть по 6-7 поединков. Возрастная группа «14-15 лет» включает в себя семь весовых категорий: до 45, 50, 55, 60, 65, 70 и свыше 70 кг. В возрастной группе «16-17 лет» весов будет восемь: до 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 и свыше 80 кг.
Председатель областной «Федерации армейского рукопашного боя» Александр Тихомиров отметил, что соревнования в Кадетском корпусе помогут в отборе кандидатов на предстоящее в марте первенство России. Причем представительный турнир для ребят того же возраста — 14-15 и 16-17 лет — будет принимать Омск. Соревнования состоятся в «Центре единоборств» с 27 по 29 марта.