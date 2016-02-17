Двести бойцов по армейскому рукопашному бою соберутся в Омске



Бои пройдут по системе «до двух поражений». В то же время, для окончательной победы в самых массовых весах, участникам придется выиграть по 6-7 поединков. Возрастная группа «14-15 лет» включает в себя семь весовых категорий: до 45, 50, 55, 60, 65, 70 и свыше 70 кг. В возрастной группе «16-17 лет» весов будет восемь: до 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 и свыше 80 кг.