Жесткое ДТП на омской трассе: внедорожник на встречке, один погибший

На трассе Омск-Тара произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека попали в медицинское учреждение, и еще один скончался.
Накануне в дежурную часть ГИБДД сообщили об автоаварии, в результате которой пострадали несколько человек. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.
Предварительно установлено, что автомобиль Kia Sorento под управлением мужчины 1964 года рождения, двигает по дороге в направлении Омска, выехал на встречку в районе 224 километра и врезался в Lada Priora.
В результате ДТП водитель Лады, мужчина 1974года рождения, и его пассажир, женщина 1978 года рождения, доставлены в больницу. Другой пассажир, мужчина 1985 года рождения, скончался на месте от полученных травм. Полицейские проводят проверку.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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