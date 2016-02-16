Транспортное кольцо появится на Соборной площади в Омске

Развязка может появиться уже в 2016 году, но при условии, что на Соборной площади проведут ремонт – необходимо удалить старую разметку, а затем выровнять дорожное полотно. Скорее всего, на проект будут выделены деньги из средств, предназначенных для подготовки дорог к 300-летию Омска.