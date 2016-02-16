Транспортное кольцо появится на Соборной площади в Омске

Уже в этом году на Соборной площади может появиться кольцевая транспортная развязка. Пока что реализации проекта мешает действующая разметка. Проблему должен решить ремонт.
Накануне заместитель директора департамента транспорта Вадим Кормилец провел в мэрии пресс-конференцию, на которой сообщил, что департамент выбрал схему организации кругового движения на перекрестке улиц Красный путь и Интернациональной около кинотеатра «Маяковский». Новое кольцо будет действовать в границах существующих транспортных потоков из соображений безопасности, то есть без удлинения в сторону Банковского переулка, передает
Развязка может появиться уже в 2016 году, но при условии, что на Соборной площади проведут ремонт – необходимо удалить старую разметку, а затем выровнять дорожное полотно. Скорее всего, на проект будут выделены деньги из средств, предназначенных для подготовки дорог к 300-летию Омска.