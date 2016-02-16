С Привокзальной площади уберут все автобусы и маршрутки в Омске

В планах мэрии строительство четырех светофоров и нанесение дорожной разметки. Определить места установки новых объектов помогли сами горожане: на улице Челюскинцев — остановка общественного транспорта «Школа», на улице Лизы Чайкиной — напротив здания «Омскэлектро», на перекрестке улиц Кирова — 29-я Рабочая, на проспекте Маркса — напротив киноцентра «Галактика». Представитель дептранса заверил, что светофоры отрегулируют так, что их работа не повредит движению на указанных участках, а светофор на проспекте К. Маркса войдет в «зеленую волну».