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С Привокзальной площади уберут все автобусы и маршрутки в Омске

16 февраля 2016, 11:53
Перенос конечной остановки.

На пресс-конференции в мэрии заместитель директора департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал об изменениях в дорожной сети Омска и строительстве новых транспортных объектов.

Ко Дню города с Привокзальной площади планируют убрать все автобусы и маршрутки, то есть конечную остановку перенесут на разворотную площадку по улице Труда. На данный момент большинство «газелей» проезжают площадь транзитом. В ближайшем будущем автобусы также будут поворачивать к зданию вокзала только для посадки и высадки пассажиров, сообщила пресс-служба администрации Омска.

Кормилец пояснил, что существует проблема с частными перевозчиками, работающими на междугородних рейсах – они предпочитают останавливаться на старом месте. Однако перенос остановки связан с безопасностью граждан. К тому же есть документ областной антитеррористической комиссии, который должен быть исполнен. Вдобавок чиновник отметил, что с эстетической стороны город только выиграет.

В планах мэрии строительство четырех светофоров и нанесение дорожной разметки. Определить места установки новых объектов помогли сами горожане: на улице Челюскинцев — остановка общественного транспорта «Школа», на улице Лизы Чайкиной — напротив здания «Омскэлектро», на перекрестке улиц Кирова — 29-я Рабочая, на проспекте Маркса — напротив киноцентра «Галактика». Представитель дептранса заверил, что светофоры отрегулируют так, что их работа не повредит движению на указанных участках, а светофор на проспекте К. Маркса войдет в «зеленую волну».

На нанесение дорожной разметки в Омске потратят 9 миллионов рублей, как и в прошлом году, но из-за повышения стоимости компонентов, объем работ, скорее всего, уменьшится. В первую очередь начнут с гостевого маршрута, работы уже назначены на май. Затем перейдут на другие важные магистрали.

Фото: иллюстрация

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