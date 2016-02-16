Драка у омской МЕГИ: трое против одного на парковке

В течение суток пользователи социальных сетей обсуждают происшествие на Левом берегу. На парковке гипермаркета «Ашан» прохожие заметили избитого молодого человека, затем позвонили в полицию и скорую. По словам очевидцев, гражданин даже не мог подняться, а из носа у него шла кровь. Изначально пользователи предположили, что потерпевшего вытолкнули из маршрутки во время ссоры с другими пассажирами. Однако все оказалось иначе.
В пресс-службе УМВД России по городу Омску порталу Gorod55.ru пояснили, что сообщение о конфликтной ситуации поступило в городской отдел полиции №1 примерно в 18:00 накануне, 15 февраля. На место происшествия прибыли сотрудники ППС и бригада скорой помощи.
Омича 1996 года рождения, проживающего в Советском округе, доставили в больницу с телесными повреждениями. Затем из медицинского учреждения в дежурную часть поступило еще одно сообщение. По предварительным данным, молодой человек рассказал врачам, что на парковке его избили трое неизвестных. Сотрудники полиции в данный момент устанавливают фигурантов.