Подъем воды в Омске – угроза затопления жилых домов

В Омске начало весеннего паводка ожидается 20 марта. Мэрия проводит комплекс мер по снижению рисков подтопления. Только в Центральном округе насчитывается 129 возможных мест подтопления. Для борьбы со стихией сформировано 36 специальных бригад, вдобавок подготовлено 200 единиц техники.
Предотвращение подтопления считается приоритетной задачей городских коммунальных служб. До 4 марта в администрациях округов должны быть созданы противопаводковые комиссии и разработаны планы их работы. На данный момент самыми эффективными мерами являются вывоз снега, очистка от снега и льда крыш зданий и сооружений, готовность откачивающих механизмов и специализированной техники для проведения аварийных работ, сообщила пресс-служба мэрии Омска.
По состоянию на 15 февраля с улиц вывезено 386 тысяч кубометров снега, а с мест предполагаемого подтопления – 20 тысяч кубометров. Однако необходимые меры следует принять и самим гражданам. Больше всего паводок угрожает частному сектору. Городские службы готовы помочь жителям в очистке от снега придомовых территорий, водоотводных канав.
По вопросам угрозы подтопления следует обращаться:
Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Омска — тел. 78-78-78.
Контрольно-диспетчерская служба «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска — тел. 31-74-82, дорожно-эксплуатационные участки в административных округах:
- Кировский округ — тел. 55-16-92;
- Ленинский округ — тел. 46-92-49;
- Октябрьский округ — тел. 57-95-92;
- Центральный округ — тел. 78-46-38;
- Советский округ — тел. 24-38-92.
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