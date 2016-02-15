Подъем воды в Омске – угроза затопления жилых домов

По состоянию на 15 февраля с улиц вывезено 386 тысяч кубометров снега, а с мест предполагаемого подтопления – 20 тысяч кубометров. Однако необходимые меры следует принять и самим гражданам. Больше всего паводок угрожает частному сектору. Городские службы готовы помочь жителям в очистке от снега придомовых территорий, водоотводных канав.