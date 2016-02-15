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Омский аэропорт вошел в тройку лучших по стране

15 февраля 2016, 15:28
Безопасность и качество обслуживания.

Омский аэропорт признан одним из лучших в России, став третьим после Анапы и Оренбурга. Одними из критериев оценки стали качество обслуживания и транспортная безопасность.

В рамках выставки NAIS-2016 прошла торжественная церемония вручения наград победителям и лауреатам 2-й Национальной премии «Воздушные ворота России». Омск занял третье место в номинации «Лучший аэропорт 2015» (в категории «Аэропорт регионального значения», до 2 миллионов пассажиров в год), сообщила пресс-служба губернатора Омской области.

Премия присуждалась на основе нескольких критериев, а именно качество обслуживания пассажиров и авиакомпаний, операционные показатели, транспортная безопасность, неавиационная деятельность, говорится на сайте nais-russia.com

В категории «Аэропорт регионального значения», до 2 миллионов пассажиров в год на первом месте оказалось OАО «Аэропорт Анапа», а на втором – ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург».


Фото: omskportal.ru

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