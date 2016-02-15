Омский аэропорт вошел в тройку лучших по стране

В рамках выставки NAIS-2016 прошла торжественная церемония вручения наград победителям и лауреатам 2-й Национальной премии «Воздушные ворота России». Омск занял третье место в номинации «Лучший аэропорт 2015» (в категории «Аэропорт регионального значения», до 2 миллионов пассажиров в год), сообщила пресс-служба губернатора Омской области.