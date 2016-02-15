Леди HUGO BOSS. Новая коллекция

Обязательным условием для платья HugoBoss из новой коллекции является его длина до середины колена. В моделях дизайнер делает неглубокую линию выреза, но при этом силуэт оставляет женственно приталенным. Для нескольких моделей использован декоративный прием – драпировка юбки платья.

