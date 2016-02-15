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Леди HUGO BOSS. Новая коллекция

15 февраля 2016, 15:56
Леди HUGO BOSS. Новая коллекция

Деловая женщина, по версии HugoBoss, в сезоне весна-лето – 2016 должна выглядеть строго и сдержанно, но при этом подчеркнуто женственно. В коллекцию включены классические женские брючные костюмы, юбки, блузы, платья.


Коллекция предназначена, чтобы подчеркнуть женственность, но при этом акцентировать внимание на строгом профессионализме. С этой целью HugoBoss использует классический прямой крой в большинстве моделей, минимализирует количество декоративных деталей.


Обязательным условием для платья HugoBoss из новой коллекции является его длина до середины колена. В моделях дизайнер делает неглубокую линию выреза, но при этом силуэт оставляет женственно приталенным. Для нескольких моделей использован декоративный прием – драпировка юбки платья.


Основными цветами сезона для деловых женщин HugoBoss считает черный, белый, бежевый. Если вы предпочитаете принты, то стоит обратить внимание на платья и юбки из коллекции с мелким абстрактным рисунком.



«Ниагара — территория моды», PFG «МиллениуМ», 1-й этаж, тел. 662-009


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