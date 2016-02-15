Девушка из соцсети обошлась омичу в 145 тысяч рублей за одну ночь

Случайная знакомая «обчистила» мужчину, пока тот спал – пропали деньги, сотовый телефон и ювелирные украшения. Подозреваемую в квартирной краже удалось найти по приметам, которые запомнил работник ломбарда, куда были сданы похищенные вещи.
Ранее в полицию обратился 56-летний мужчина, проживающий по улице 4-й Новоселовский переулок. Как сообщил потерпевший, накануне пропажи вещей он познакомился с женщиной в социальных сетях и пригласил ее домой.
Употребив спиртные напитки, мужчина уснул, а затем утром обнаружил, что гостьи в доме нет, и вместе с ней пропали 45 тысяч рублей, мобильный телефон, два перстня с бриллиантами и кулон с изумрудами. Причиненный ущерб мужчина оценил общей суммой в 145 тысяч рублей.
Поиск гражданки осложнился тем, что мужчина не знал о женщине ничего кроме номера ее сотового телефона. Полиции с расследованием помогли в одном из ломбардов Советского округа – туда гражданка сдала похищенные золотые изделия. Работник залогового учреждения предоставил паспортные данные незнакомки.
Далее 36-летняя подозреваемая была задержана в квартире на улице 50 лет Профсоюзов. Часть похищенного имущества изъята и возвращена законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело. Законом предусмотрена санкция до 6 лет лишения свободы.
Полиция рекомендует омичам быть бдительней, особенно при случайных знакомствах. Не передавать случайным людям свое имущество. Только своевременное обращение в правоохранительные органы позволит задержать преступника по горячим следам и вернуть похищенное им имущество.
По материалам пресс-службы УМВД России по г. Омску
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