Девушка из соцсети обошлась омичу в 145 тысяч рублей за одну ночь

Употребив спиртные напитки, мужчина уснул, а затем утром обнаружил, что гостьи в доме нет, и вместе с ней пропали 45 тысяч рублей, мобильный телефон, два перстня с бриллиантами и кулон с изумрудами. Причиненный ущерб мужчина оценил общей суммой в 145 тысяч рублей.