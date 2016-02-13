На Омск надвигается антициклон – морозы, туман, гололед

Кроме этого, метеорологический сервис «Gismeteo» отмечает неустойчивую геомагнитную обстановку. В субботу и воскресенье влияние солнца будет умеренным, а вот в понедельник, 15 февраля, повнимательней следует быть водителям и тем, у кого есть хронические сердечно-сосудистые заболевания, а также повышенное давление. Солнечная активность вызовет геомагнитные бури от «слабой» до «сильной». Пиковая нагрузка придется на утренние часы.