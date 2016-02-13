На Омск надвигается антициклон – морозы, туман, гололед

Сегодня, 13 февраля, в городе наблюдается комфортная по-зимнему теплая погода с ветром около 2 м/с и температурой воздуха около минус пяти градусов.
Омский гидрометцентр отмечает, что первая декада февраля 2016 года стала аномально теплой в сравнении с предыдущими периодами наблюдения. Температура превысила норму на 7-9 градусов. А в прошлую субботу, 6 февраля, зафиксирован температурный рекорд за всю историю наблюдения в этот день – плюс 1,7 градусов.
Первая декада февраля также отметилась туманами и слабо-гололедными явлениями.
С воскресенья, 14 февраля, и на последующую неделю, погоду в омском регионе будет формировать усиливающийся антициклон. Погода ожидается преимущественно безветренная, ясная и достаточно морозная.
Похолодание ожидается уже в ночь с субботы на воскресенье – минус 10-15, при прояснении до минус 22. Возможен туман и изморозь. Дневная температура будет повышаться до 10-12 градусов мороза.
Повышение температуры ожидается в четверг, 18 февраля, в связи с приближением теплого фронта. Ветер усилится, возможны осадки в виде снега. Затем, к выходным, снова похолодает.
Кроме этого, метеорологический сервис «Gismeteo» отмечает неустойчивую геомагнитную обстановку. В субботу и воскресенье влияние солнца будет умеренным, а вот в понедельник, 15 февраля, повнимательней следует быть водителям и тем, у кого есть хронические сердечно-сосудистые заболевания, а также повышенное давление. Солнечная активность вызовет геомагнитные бури от «слабой» до «сильной». Пиковая нагрузка придется на утренние часы.