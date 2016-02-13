21-летний омич, скрываясь от полиции, протаранил патрульную машину

В Омске задержан водитель, создававший на проезжей части угрозу другим участникам движения.
На подозрительный автомобиль обратил внимание экипаж ДПС, осуществлявший патрулирование на проспекте Карла Маркса. «Хонда Аккорд» двигалась по дороге без включенного света фар и создавая угрозу другим участникам движения.
Правоохранители потребовали водителя остановиться при помощи сигнально-говорящего устройства, но никакой реакции не последовало, машина лишь ускорила движение в сторону улицы Лермонтова.
В районе дома №1 автомобиль нарушителя был блокирован машинами вневедомственной охраны и ДПС. Пытаясь уйти от погони «Хонда» протаранила патрульный а/м «ВАЗ-2114».
Как выяснилось, 21-летний водитель «Хонды» не имел прав на управление машиной, а также отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Против него возбуждены несколько административных делопроизводств. Проводится проверка.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области