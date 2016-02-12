В Омске автобусы поедут по новым схемам – перекрытие центра

Напомним, в городе 23 февраля пройдет торжественное возложение гирлянд и цветов к памятникам генералу Д. М. Карбышеву и маршалу Г. К. Жукову. Вдобавок будет организовано построение войск Омского гарнизона. Список улиц, которые планируется перекрыть, можно посмотреть здесь.