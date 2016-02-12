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В Омске автобусы поедут по новым схемам – перекрытие центра

12 февраля 2016, 08:29
Измененные маршруты.

В Омске в связи с проведением мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества, перекроют несколько улиц в центре, поэтому общественный транспорт поедет по новым утвержденным схемам.

Пресс-служба мэрии сообщает, что из-за перекрытия движения всех видов транспорта по улице Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь, 23 февраля с 09:00 до 15:00 автобусы и маршрутки поедут по измененному маршруту:

– движение автобусов № 73 с улицы Красный Путь будет направлено по улице Интернациональной, улице Ленина, далее — по утвержденной схеме;

– автобусы, следующие по маршруту № 94 в направлении поселка Амурский с моста имени 60 лет Победы, поедут по улице Фрунзе.

Напомним, в городе 23 февраля пройдет торжественное возложение гирлянд и цветов к памятникам генералу Д. М. Карбышеву и маршалу Г. К. Жукову. Вдобавок будет организовано построение войск Омского гарнизона. Список улиц, которые планируется перекрыть, можно посмотреть здесь.

#Новости#Транспорт#Главное#Город#Общество
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