В Омске автобусы поедут по новым схемам – перекрытие центра

В Омске в связи с проведением мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества, перекроют несколько улиц в центре, поэтому общественный транспорт поедет по новым утвержденным схемам.
Пресс-служба мэрии сообщает, что из-за перекрытия движения всех видов транспорта по улице Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь, 23 февраля с 09:00 до 15:00 автобусы и маршрутки поедут по измененному маршруту:
– движение автобусов № 73 с улицы Красный Путь будет направлено по улице Интернациональной, улице Ленина, далее — по утвержденной схеме;
– автобусы, следующие по маршруту № 94 в направлении поселка Амурский с моста имени 60 лет Победы, поедут по улице Фрунзе.
Напомним, в городе 23 февраля пройдет торжественное возложение гирлянд и цветов к памятникам генералу Д. М. Карбышеву и маршалу Г. К. Жукову. Вдобавок будет организовано построение войск Омского гарнизона. Список улиц, которые планируется перекрыть, можно посмотреть здесь.