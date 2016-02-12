Омский «Ашан» оштрафован на сотни тысяч за мясо с микробами

Еще в октябре прошлого года специалисты провели внеплановую проверку в отношении ООО «Ашан». Были установлены нарушения в температурном режиме хранения изделий из птицы, в реализации продукции, не отвечающей требованиям регламента «О безопасности пищевой продукции». Так, в охлажденном филе бедра индейки в вакуумной упаковке были обнаружены патогенные микроорганизмы, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.