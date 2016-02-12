Омский «Ашан» оштрафован на сотни тысяч за мясо с микробами

Омский гипермаркет «Ашан» привлекли к ответственности за нарушения требований технического регламента. В куске индейки управление Роспотребнадзора обнаружило патогенные организмы. Юридическому лицу придется заплатить штраф.
Еще в октябре прошлого года специалисты провели внеплановую проверку в отношении ООО «Ашан». Были установлены нарушения в температурном режиме хранения изделий из птицы, в реализации продукции, не отвечающей требованиям регламента «О безопасности пищевой продукции». Так, в охлажденном филе бедра индейки в вакуумной упаковке были обнаружены патогенные микроорганизмы, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
В отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении. В феврале 2016 года Арбитражный суд Омской области назначил ООО «Ашан» административное наказание в виде штрафа на сумму в 300 тысяч рублей. Решение пока что не вступило в законную силу.
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