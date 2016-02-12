ДТП в Омске: полиция ехала на вызов с сиреной – троллейбус вёз людей

Сегодня, 12 февраля, в дневное время в дежурную часть полиции сообщили об автоаварии. Предварительно установлено, что на пересечении улиц Куйбышева и 10 лет Октября столкнулись полицейская машина УАЗ и троллейбус № 2, в котором находились 10 пассажиров. Патрульный автомобиль следовал на вызов с включенным сигналом и проблесковым маячком.