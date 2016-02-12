ДТП в Омске: полиция ехала на вызов с сиреной – троллейбус вёз людей

В Центральном округе Омска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового троллейбуса и полицейского автомобиля. За медицинской помощью обратился один человек.
Сегодня, 12 февраля, в дневное время в дежурную часть полиции сообщили об автоаварии. Предварительно установлено, что на пересечении улиц Куйбышева и 10 лет Октября столкнулись полицейская машина УАЗ и троллейбус № 2, в котором находились 10 пассажиров. Патрульный автомобиль следовал на вызов с включенным сигналом и проблесковым маячком.
В итоге за медицинской помощью обратилась кондуктор, женщина 1962 года рождения. Из пассажиров никто не пострадал. На месте происшествия работал дополнительный экипаж ДПС. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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