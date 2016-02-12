CORTIGIANI. Совершенство в деталях. Новая коллекция

Скажем больше: иметь в своем гардеробе вещи от CORTIGIANI – это своеобразный must have успешного человека. Действительно, приобретать вещи от этого бренда очень выгодно, ведь любой предмет этой марки станет либо прекрасным дополнением к образу, либо выполнит роль основы формирования образа. В любом случае вещь будет смотреться весьма эффектно и уместно.

