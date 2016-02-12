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CORTIGIANI. Совершенство в деталях. Новая коллекция

12 февраля 2016, 11:34
CORTIGIANI. Совершенство в деталях. Новая коллекция

Итальянский бренд CORTIGIANI – эксклюзивная мужская одежда и аксессуары на все случаи жизни.

Ниша этого бренда – разработка дизайна и пошив одежды для мужчин, привыкших получать все самое лучшее. Сегодня в коллекциях CORTIGIANI состоятельный мужчина сможет подобрать гардероб не только на работу, но и для занятий спортом, семейных прогулок, поездки в отпуск.


Костюмы, брюки, рубашки, жилеты, спортивная одежда, трикотажные изделия – все, что только может понадобиться серьезному мужчине, можно найти у CORTIGIANI.



Скажем больше: иметь в своем гардеробе вещи от CORTIGIANI – это своеобразный must have успешного человека. Действительно, приобретать вещи от этого бренда очень выгодно, ведь любой предмет этой марки станет либо прекрасным дополнением к образу, либо выполнит роль основы формирования образа. В любом случае вещь будет смотреться весьма эффектно и уместно.



Ознакомиться с новой коллекцией вы можете уже сейчас в магазине мужской одежды класса люкс BOSTON EGOLAB.


BOSTON EGOLAB, Premium Fashion Gallery «Миллениум», 1-й этаж, тел. 662-136

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