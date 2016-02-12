Чехия – Россия: омичи принесли победу чехам, эксперимент Знарка

Наша сборная вынудила«омича» Доминика Фурха капитулировать дважды, голевыми бросками отметились Роман Любимов и Сергей Шумаков. 20-летний вратарь сборной России Илья Сорокин в основное время пропустил также две шайбы после точных бросков Михала Ржепика и Лукаша Кренжелока. Овертайм победителя не выявил, исход встречи решался в серии послематчевых буллитов. Победный бросок записал на свой счет Лукаш Кашпар.