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Чехия – Россия: омичи принесли победу чехам, эксперимент Знарка

12 февраля 2016, 09:34
Новый этап Еврохоккейтура.

На очередной этап Еврохоккейтура тренером нашей сборной Олегом Знарком был собран довольно экспериментальный состав, преимущественно состоящий из молодых российских хоккеистов.

Вызов в сборную не получили опытные Александр Радулов и Илья Ковальчук, капитанскую нашивку получил 31-летний нападающий магнитогорского «Металлурга» Александр Семин.

Первый матч чешского этапа Еврохоккейтура наша сборная проводила с хозяевами, в составе которых выступают сразу два игрока омского «Авангарда» - защитник Михал Кемпни и голкипер Доминик Фурх.

Наша сборная вынудила«омича» Доминика Фурха капитулировать дважды, голевыми бросками отметились Роман Любимов и Сергей Шумаков. 20-летний вратарь сборной России Илья Сорокин в основное время пропустил также две шайбы после точных бросков Михала Ржепика и Лукаша Кренжелока. Овертайм победителя не выявил, исход встречи решался в серии послематчевых буллитов. Победный бросок записал на свой счет Лукаш Кашпар.



Стоит отметить, что эксперимент Олега Знарка с вызовом в команду преимущественно молодых хоккеистов можно признать удачным. Наша сборная показала довольно яркий и напористый хоккей, ничуть не уступая опытным чехам.

В ближайшую субботу, 13 февраля, российская сборная проведет с чехами ответную встречу в Остраве. Накануне в параллельном матче шведы оказались сильнее финнов, обыграв команду Суоми со счетом 3:2.


Фото: ska.ru

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