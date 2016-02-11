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Поножовщина в омском кафе: четверо против двоих, пострадавшие

11 февраля 2016, 14:39
Тяжелые ранения.

Поздно ночью в кафе на Левом берегу в Омске произошел конфликт между шестью посетителями. В результате два человека попали в медицинское учреждение с серьезными ножевыми ранениями.

Сегодня, 11 февраля, в 00:15 в дежурную часть полиции поступило сообщение о конфликте, произошедшем в кафе на улице Дианова. Первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Предварительно установлено, что между посетителями произошла ссора, в результате которой двух молодых людей 1991 и 1985 годов рождения госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями. В пресс-службе УМВД России по городу Омску порталу Gorod55.ru пояснили, что потерпевшие попали в больницу с колото-резаными ранами.

Правоохранители задержали 21-летнего подозреваемого и троих его знакомых. В настоящее время проводятся доследственные мероприятия. Сотрудники уголовного розыска и следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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