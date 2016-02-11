Поножовщина в омском кафе: четверо против двоих, пострадавшие

Сегодня, 11 февраля, в 00:15 в дежурную часть полиции поступило сообщение о конфликте, произошедшем в кафе на улице Дианова. Первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Предварительно установлено, что между посетителями произошла ссора, в результате которой двух молодых людей 1991 и 1985 годов рождения госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями. В пресс-службе УМВД России по городу Омску порталу Gorod55.ru пояснили, что потерпевшие попали в больницу с колото-резаными ранами.