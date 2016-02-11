Краски жизни от Kocca! Новая коллекция

Коллекция модной женской одежды весна-лето – 2016 от итальянского бренда «Kocca» уже в ЦНМ «Дюссельдорф».
Ориентиром для создания новой коллекции как всегда послужили юные, активные и жизнерадостные представительницы прекрасного пола. Таким нужны все краски жизни, вся легкость мироздания и много-много самых невероятных эмоций.
«Kocca» воплотила эту жажду жизни в непринужденных, кокетливых и необычных моделях. Коллекция весна-лето – 2016 полна красок, наполнена страстью, эмоциями и, конечно же, она как всегда женственна и восхитительна.
Модные веяния нашли свое отображения в разнообразии моделей платьев, юбок, топов, интересных принтах. Лидирующие позиции сохраняют популярные изделия из денима. Многообразие возможных ансамблей предоставляет неограниченную свободу для творчества и проявления индивидуальности.
ЦНМ «Дюссельдорф», ТВЦ «Каскад», 1-й этаж, тел. 92-51-89
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