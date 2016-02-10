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В Омске изнасиловали школьницу, угрожая распространить интимные фото

10 февраля 2016, 17:34
Обвиняется 20-летний студент.

Омич предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. По версии правоохранителей, перед преступлением молодой человек угрожал школьнице распространением ее интимных фотографий по сети.

Следователи завершили уголовное расследование в отношении 20-летнего гражданина, обвиняемого в преступлении по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней».

По версии следствия, 20 декабря 2015 года студент третьего курса, обучающийся в одном из омских университетов, заманил 15-летнюю школьницу в автомобиль, отвез ее в безлюдное место на Левом берегу и изнасиловал. Перед этим молодой человек угрожал потерпевшей распространением интимных фото по Интернету, которыми она по неосмотрительности поделилась со своим знакомым. Последний в свою очередь показывал снимки своим друзьям.

Злоумышленника задержали на следующий день после совершения преступления. Сейчас он находится под стражей. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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