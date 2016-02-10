В Омске изнасиловали школьницу, угрожая распространить интимные фото

По версии следствия, 20 декабря 2015 года студент третьего курса, обучающийся в одном из омских университетов, заманил 15-летнюю школьницу в автомобиль, отвез ее в безлюдное место на Левом берегу и изнасиловал. Перед этим молодой человек угрожал потерпевшей распространением интимных фото по Интернету, которыми она по неосмотрительности поделилась со своим знакомым. Последний в свою очередь показывал снимки своим друзьям.