Город55
ГлавноеВсе новости

Резкие перепады температур в Омске: мороз, лед на дорогах

8 февраля 2016, 11:45
Снова похолодание.

Выходные в Омске, можно сказать, были «жаркими». Из-за высоких для зимы температур во дворах и на дорогах образовались лужи, слякоть и накаты. Сегодня же все, что растаяло за субботу и воскресенье, превратилось в толстый слой льда. Касается это не только дорог, но и крыш – не стоит ходить вблизи зданий. На предстоящей неделе граждан ждет похолодание.

По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в город пришел антициклон, поэтому в течение трех дней будет преобладать малооблачная морозная погода, серьезных осадков не предвидится. Ночью температура воздуха будет понижаться вплоть до -20 градусов и ниже.

Сегодня, 5 февраля, в течение дня температура воздуха составит примерно -8 градусов, в северной части области возможно понижение до -15 градусов. В некоторых районах возможен небольшой снег, мокрый снег, метель, гололедные явления. На дорогах снежные заносы. 9 и 10 февраля в Омске похолодает.

Во вторник, 9 февраля, днем температура воздуха составит -14 градусов, по ощущениям -20 градусов. В среду, 10 февраля, ночью -15 градусов, днем – от -13 до -16 градусов. С четверга, 11 февраля, в Омске снова начнет теплеть. Так, в пятницу, 12 февраля, днем столбик термометра поднимется до -5 градусов.

Напомним, омская Госавтоинспекция в связи с ухудшившимися погодными условиями предупредила автолюбителей об опасностях на дорогах.

#Новости#Погода#Главное#Город
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20