Резкие перепады температур в Омске: мороз, лед на дорогах

Выходные в Омске, можно сказать, были «жаркими». Из-за высоких для зимы температур во дворах и на дорогах образовались лужи, слякоть и накаты. Сегодня же все, что растаяло за субботу и воскресенье, превратилось в толстый слой льда. Касается это не только дорог, но и крыш – не стоит ходить вблизи зданий. На предстоящей неделе граждан ждет похолодание.
По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в город пришел антициклон, поэтому в течение трех дней будет преобладать малооблачная морозная погода, серьезных осадков не предвидится. Ночью температура воздуха будет понижаться вплоть до -20 градусов и ниже.
Сегодня, 5 февраля, в течение дня температура воздуха составит примерно -8 градусов, в северной части области возможно понижение до -15 градусов. В некоторых районах возможен небольшой снег, мокрый снег, метель, гололедные явления. На дорогах снежные заносы. 9 и 10 февраля в Омске похолодает.
Во вторник, 9 февраля, днем температура воздуха составит -14 градусов, по ощущениям -20 градусов. В среду, 10 февраля, ночью -15 градусов, днем – от -13 до -16 градусов. С четверга, 11 февраля, в Омске снова начнет теплеть. Так, в пятницу, 12 февраля, днем столбик термометра поднимется до -5 градусов.
Напомним, омская Госавтоинспекция в связи с ухудшившимися погодными условиями