Резкие перепады температур в Омске: мороз, лед на дорогах

Выходные в Омске, можно сказать, были «жаркими». Из-за высоких для зимы температур во дворах и на дорогах образовались лужи, слякоть и накаты. Сегодня же все, что растаяло за субботу и воскресенье, превратилось в толстый слой льда. Касается это не только дорог, но и крыш – не стоит ходить вблизи зданий. На предстоящей неделе граждан ждет похолодание.