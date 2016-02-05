ДТП в Омске: пьяные за рулем, трое пострадавших

За истекшие сутки в дежурные части полиции поступило 921 сообщение о различных происшествиях, в том числе и ДТП. Всего на дорогах города и области произошло более 70 автоаварий.
С 4 на 5 февраля в дорожно-транспортных происшествиях пострадали три человека. Также Госавтоинспекторы составили более 650 административных материалов за нарушения ПДД, 11 из них – за управление транспортом в нетрезвом виде.
Так, в отделе полиции №8 Омска возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего гражданина на ВАЗе-21074 за повторное управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники ГИБДД на проспекте Мира.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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