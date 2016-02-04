Жителей Омска предупреждают о паводке – известно, где затопит

В Омске с приближением весны управляющим компаниям поручено провести сезонные работы по предотвращению паводка. Уже известны места возможного подтопления, в основном это может коснуться частных секторов.
Постепенное повышение температуры обязывает наращивать темпы по предотвращению затоплений. Вместе с этим хозяйствующие субъекты не должны нарушать правила благоустройства и обеспечения чистоты на улицах Омска. Известны случаи, когда снег при очистке с крыш сбрасывается на тротуары и проезжую часть. Мэрия обратила внимание руководителей округов, управляющих компаний на необходимость своевременных действий в данном направлении.
Известны места возможного подтопления в городе – это улицы Северные, Линии, территории Старого Кировска, прибрежные зоны Ленинского округа и другие, где расположены преимущественно частные дома, сообщила пресс-служба администрации Омска.
Собственникам жилья уже сейчас стоит расчистить канавы и организовать вывоз снега. Дорожные службы выполнят комплекс противопаводковых мероприятий по специальному плану.
Напомним, в ближайшие дни
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