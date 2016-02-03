Паника в Омске: дороги в воде, сплошной гололед, резкое потепление

Напомним, нечто подобное уже происходило в начале текущей зимы – передвигаться по городу было крайне опасно и для автолюбителей, и для пешеходов. Особенно в местах с недостаточно тщательно убранными тротуарами. В некоторых местах они больше напоминали каток, чем место для пешего передвижения.