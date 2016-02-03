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Паника в Омске: дороги в воде, сплошной гололед, резкое потепление

3 февраля 2016, 14:01
Климатическая аномалия.

Читатели портала Gorod55.ru всерьез обеспокоены прогнозом погоды на ближайший уикенд – начиная с пятницы и до воскресенья, в Омске ожидается настоящая климатическая вакханалия.

Интернет-прогнозы

Согласно прогнозам открытых интернет-источников, сразу после зимнего четверга с температурой минус 7-9 градусов, на омичей обрушатся несколько весенних дней с плюсовой температурой, мокрым снегом и дождем.

Напомним, нечто подобное уже происходило в начале текущей зимы – передвигаться по городу было крайне опасно и для автолюбителей, и для пешеходов. Особенно в местах с недостаточно тщательно убранными тротуарами. В некоторых местах они больше напоминали каток, чем место для пешего передвижения.

Итак, с 5 по 7 февраля по прогнозу ожидается аномальная температура воздуха от -2 до +2 градусов и осадки – снег и дождь. Хорошо бы эти долгосрочные прогнозы не сбылись, но готовиться следует к любому развитию ситуации.


Данные Омского гидрометцентра

Пока же в нашем регионе, согласно данным Омского гидрометцентра, температура воздуха находится на уровне -9 градусов. Завтра, 4 февраля, будет подниматься до -3, затем ожидается дальнейшее повышение температуры, снег, метель. Омские синоптики пока прогноз по дождю в выходные не подтверждают.


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