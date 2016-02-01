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Жестокое убийство в Омске: мужчина поджег своего друга и сбежал

1 февраля 2016, 13:02
Злоумышленник не считает себя убийцей.

В Омске вынесли приговор мужчине, совершившему прошлым летом жестокое убийство. Он, будучи пьяным, поджег своего друга в ходе ссоры. Злоумышленник сядет в тюрьму более чем на 10 лет.

Омский областной суд вынес приговор 35-летнему Виталию Карабанову без определенного места жительства, обвиняемому в тяжком преступлении по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью».

Установлено, что 14 июня 2015 года указанное лицо, находясь в нетрезвом виде в коллекторе у одного из домов по улице Дементьева, решил убить своего знакомого, также находившегося в состоянии опьянения. Причиной стала ссора, в ходе которой потерпевший пытался выгнать Карабанова на улицу, где шел дождь. Преступник взял емкость с керосином, как он сам утверждает, облил оппонента и поджег, после чего скрылся. С полученными телесными повреждениями мужчину, испытавшего особые мучения, госпитализировали, однако через несколько дней он скончался.

Во время предварительного следствия злоумышленник давал признательные показания, но в судебном заседании он от них отказался, утверждая, что знакомого не убивал. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.


По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация

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