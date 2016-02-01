Жестокое убийство в Омске: мужчина поджег своего друга и сбежал

Установлено, что 14 июня 2015 года указанное лицо, находясь в нетрезвом виде в коллекторе у одного из домов по улице Дементьева, решил убить своего знакомого, также находившегося в состоянии опьянения. Причиной стала ссора, в ходе которой потерпевший пытался выгнать Карабанова на улицу, где шел дождь. Преступник взял емкость с керосином, как он сам утверждает, облил оппонента и поджег, после чего скрылся. С полученными телесными повреждениями мужчину, испытавшего особые мучения, госпитализировали, однако через несколько дней он скончался.