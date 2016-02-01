Омичей не пустят в аэропорт и метро из соображений безопасности

В Омске закрылся ледовый городок «Беловодье-2016» со своим метро и международным аэропортом, тем не менее сносить его не будут – все само растает. К такому решению руководство пришло из соображений безопасности.
Февральская погода не позволит продлить работу городка. Солнце постепенно будет стаивать лед, а сильный иртышский ветер сточит его. Таким образом, высокие скульптуры и горки станут хрупкими и потенциально опасными, говорится в официальном паблике «Беловодья-2016» в социальной сети во «ВКонтакте».
Руководство сказочного городка отметило, что не вправе рисковать здоровьем посетителей. Несмотря на то, что для граждан вход на площадку будет закрыт, сносить ледовые изваяния никто не собирается – городок оставят наедине с природой.
В общем, фигуры постепенно растают. Но с приходом следующей зимы ледяная сказка снова вернется в Омск, пообещали организаторы. Также они добавили, что в ближайшее время выйдет видеоматериал о том, из чего сложилось «Беловодье-2016».
Напомним, в этом году на территории городка мастера построили и запустили значимый для горожан аттракцион – несколько вагончиков метро. Вдобавок самую высокую горку стилизовали под международный аэропорт «Федоровку» – еще одну омскую мечту.