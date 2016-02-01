Омичей не пустят в аэропорт и метро из соображений безопасности

В Омске закрылся ледовый городок «Беловодье-2016» со своим метро и международным аэропортом, тем не менее сносить его не будут – все само растает. К такому решению руководство пришло из соображений безопасности.



Февральская погода не позволит продлить работу городка. Солнце постепенно будет стаивать лед, а сильный иртышский ветер сточит его. Таким образом, высокие скульптуры и горки станут хрупкими и потенциально опасными, говорится в официальном паблике «Беловодья-2016» в социальной сети во «ВКонтакте».