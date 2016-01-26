Гиперборея – это Омск

В течение месяца в Омске пройдут два гоночных соревнования по ездовому спорту. Одно из них состоится уже в конце текущей недели. Организаторы обещают захватывающее зрелище.
Так, 30 января в 11:00 в поселке Крутая горка на лыжной базе по улице Полторацкого состоится спринт-гонка «Гиперборея-2016». Это уже второй этап Кубка Сибири и отборочные соревнования на Чемпионат Европы для российских спортсменов. В состязания включены дисциплины: скиджоринг (лыжник и одна или две собаки), гонки упряжек на две, четыре, шесть, восемь собак. Запланировано три дистанции: на три, пять и десять километров, сообщила омская федерация ездового спорта.
Кроме того, уже началась регистрация граждан с питомцами на участие во втором этапе Кубка России и Кубке ДОСААФ, которые пройдут 20 февраля. Подать заявку можно до 15 февраля. Спортсмены вместе с собаками попробуют себя в упражнении «буксировка лыжника», сообщила пресс-служба департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии Омска.
В программе Кубка России значатся следующие дисциплины: гонка-буксировка лыжника (мужчины, 1 собака), гонка-буксировка лыжника (женщины, 1 собака), гонка-буксировка лыжника (мужчины и женщины, 2 собаки), эстафета 3×500 метров (командный зачет). В программе кубка ДОСААФ – каникросс (забег без лыж с собакой) для детей на 100 метров (до 12 лет), каникросс для мужчин и женщин, гонки на упряжках с одной или двумя собаками также для взрослых.
Для регистрации нужно отправить письмо с данными (ФИО, год рождения, порода и возраст собаки; дисциплина, в который хотите принять участие; организация, которую представляете) на электронную почту [email protected] или сообщить по телефону на номер 89620327490 (президент федерации Наталья Чайка).
Фото: департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска