Гиперборея – это Омск

Так, 30 января в 11:00 в поселке Крутая горка на лыжной базе по улице Полторацкого состоится спринт-гонка «Гиперборея-2016». Это уже второй этап Кубка Сибири и отборочные соревнования на Чемпионат Европы для российских спортсменов. В состязания включены дисциплины: скиджоринг (лыжник и одна или две собаки), гонки упряжек на две, четыре, шесть, восемь собак. Запланировано три дистанции: на три, пять и десять километров, сообщила омская федерация ездового спорта.