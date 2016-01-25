Лобовое ДТП в Омске с машиной ДПС: три автомобиля, пострадал ребенок

Предварительно установлено, что на улице Транссибирской в районе дома №6 патрульный автомобиль ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу движения, где врезался в иномарку Hyundai, с которой затем столкнулся следовавший позади УАЗ Патриот. В результате аварии в медицинское учреждение доставили сотрудников полиции, находившихся в ВАЗе, и пассажира одного из автомобилей, девочку 2008 года рождения.