Лобовое ДТП в Омске с машиной ДПС: три автомобиля, пострадал ребенок

Полицейские проводят проверку по факту
Сегодня, 25 января, в 09:00 в дежурную часть сообщили о дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей, включая машину ДПС. На место выехали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
Предварительно установлено, что на улице Транссибирской в районе дома №6 патрульный автомобиль ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу движения, где врезался в иномарку Hyundai, с которой затем столкнулся следовавший позади УАЗ Патриот. В результате аварии в медицинское учреждение доставили сотрудников полиции, находившихся в ВАЗе, и пассажира одного из автомобилей, девочку 2008 года рождения.
Начальник омского МВД назначил проведение служебных проверок для установления всех обстоятельств происшествия. Если установят вину сотрудника полиции, то он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фотографии предоставлены очевидцем