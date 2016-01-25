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Лобовое ДТП в Омске с машиной ДПС: три автомобиля, пострадал ребенок

25 января 2016, 15:05
Полицейские выехали на встречку.

Полицейские проводят проверку по факту столкновения автомобилей в Кировском округе, о котором ранее сообщал портал Gorod55.ru. Одним из участников автоаварии стал экипаж ДПС. В результате ДТП пострадали несколько человек.

Сегодня, 25 января, в 09:00 в дежурную часть сообщили о дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей, включая машину ДПС. На место выехали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

Предварительно установлено, что на улице Транссибирской в районе дома №6 патрульный автомобиль ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу движения, где врезался в иномарку Hyundai, с которой затем столкнулся следовавший позади УАЗ Патриот. В результате аварии в медицинское учреждение доставили сотрудников полиции, находившихся в ВАЗе, и пассажира одного из автомобилей, девочку 2008 года рождения.

Начальник омского МВД назначил проведение служебных проверок для установления всех обстоятельств происшествия. Если установят вину сотрудника полиции, то он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.




По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фотографии предоставлены очевидцем в паблике портала Gorod55.ru

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