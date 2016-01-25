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Дело идет к весне: в Омске потепление, туман, снегопад

25 января 2016, 17:12
Морозы отступают.

В Омск после сильных морозов пришла более менее умеренная погода. В течение недели дневная температура в среднем составит -15 градусов. Однако к выходным в городе еще немного потеплеет.

Народная примета гласит, что если сегодня, 25 января, в Татьянин день погода будет солнечной и морозной, то будет хороший урожай. В данный момент за окном -12 градусов, передает ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

По многолетним наблюдениям, в Омске 25 января самая низкая температура воздуха -40,6 градусов зафиксирована в 2006 году. Самый теплый Татьянин день +0,4 градуса был в нашем городе в 1993 году.

В ближайшие дни нас ожидает умеренно морозная, погода, без существенных осадков, возможны туман и изморозь. Преобладающая температура воздуха ночью -19…-24, при прояснении до – 32 градусов. Днем -15…-20 градусов.

По данным Gismeteo, сегодня, 25 января, температура воздуха вечером составит -12 градусов. Завтра, 26 января, ночью столбик термометра опустится до -15 градусов, днем слегка потеплеет до -12 градусов. Такая погода продержится в городе до конца недели. Самый теплый день придется на субботу, 30 января. Днем температура воздуха составит -11 градусов, возможен снегопад.

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