Разбойное нападение на водителя в Омске: пистолет, похищены деньги

Сообщение о разбойном нападении в Кировском округе поступило в дежурную часть полиции сегодня, 24 января, около 9 утра.
Предварительно установлено, что в 08:55 у служебного входа в торговый комплекс по улице 70 лет Октября, произошло нападение на водителя-экспедитора, 1966 г.р.
Нападавших было двое, в масках. Они использовали, предположительно, травматический пистолет. Была похищена сумка с деньгами. Сумма ущерба – около 57 тысяч рублей.
Предварительно установлено, что нападавшие скрылись на а/м «ВАЗ-2110» серебристого цвета.
По городу объявлен план «Перехват», поиск ведётся всеми подразделениями полиции. С места преступления изъяты вещественные доказательства, проводятся экспертизы.
Возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Граждан, обладающих важной информацией по делу, просят связаться с полицией по телефонам 76-04-04 или 02. Конфиденциальность гарантируется.
По материалам пресс-службы УМВД России по городу Омску
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