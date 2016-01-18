Газели уходят из Омска – новый транспорт появится на дорогах

Мэр Вячеслав Двораковский поставил перед департаментом транспорта ряд задач, среди которых увеличение пассажиропотока в муниципальном транспорте и сокращение числа маршруток у частных перевозчиков.
На рабочем совещании градоначальник поручил увеличить количество пассажиров, перевезенных общественным транспортом Омска, на 10%, то есть со 101 миллиона человек до 110 миллионов человек, сообщила пресс-служба городской администрации.
Количество микроавтобусов у частных перевозчиков сократится с 3,8 тысяч до 2,5 тысяч единиц за счет смены устаревших моделей на более вместительный транспорт. Двораковский отметил, что мэрия намерена сохранить муниципальный транспорт и одновременно создать все условия для нормальной работы добросовестных частников.
По новому законодательству, все перевозчики будут обязаны получить специальную карту маршрута регулярных перевозок. Ее отсутствие приведет к наложению штрафов: для водителя наказание составит 5 тысяч рублей; для должностного лица — 30 тысяч рублей; для юридического лица — 300 тысяч рублей.
В связи с грядущими переменами у частников сократится число водителей. Мэр поручил дептрансу проработать вопрос привлечения более квалифицированных специалистов в омские ПАТП на соответствующие должности.
Напомним, по плану департамента транспорта, к весне «газели» заменят более габаритным транспортом марок Ford, Peugeot, Citroen, Renault и Mercedes. Также до 2019 года частникам придется заменить микроавтобусы на полноценные автобусы. Таким образом,