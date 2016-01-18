Газели уходят из Омска – новый транспорт появится на дорогах

Количество микроавтобусов у частных перевозчиков сократится с 3,8 тысяч до 2,5 тысяч единиц за счет смены устаревших моделей на более вместительный транспорт. Двораковский отметил, что мэрия намерена сохранить муниципальный транспорт и одновременно создать все условия для нормальной работы добросовестных частников.